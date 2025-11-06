Refinansman nedir, hangi durumlarda yapılır?

Alınan krediler geri ödeme zorunluluğu bulunduğu için kredi alan kişi ya da firma ile kredi veren kurum arasında bir ödeme planlaması yapılır. Ödeme planına göre taksit sayısı arttıkça faiz oranı da artabilmektedir. Belli bir faiz oranı ve vade sayısını da kabul edildiği kredi alma sürecinde kredi alan kişi aldığı bankaya ya da finans kurumuna borçlanmış olur. Bu tür durumlarda kredinin kredi alan kişi için daha avantajlı hale getirilebilmesi için mevcut olan kredideki bazı detayların değiştirilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Refinansman nedir?

Üstlenilen kredi borçlarını daha avantajlı geri ödeme planları ile düzenleyebilmek için refinansman yöntemi uygulanır. En basit ve kısa tanımı ile refinansman bir borcun başka bir borç ile kapatılması şeklinde ifade edilmektedir. Bir tür borç transferi de olan bu yöntem normal şartlarda çok tercih edilmese de bankalardaki mevcut kredi borçları konusunda avantajlı bir seçenek olarak tercih edilir. Bunun nedeni bu yöntem ile eski borç şartları güncel olarak daha uygun bir hale getirilmiş olan yeni bir borç ile kapatılır.

Bir bankadaki mevcut kredi borcu, daha avantajlı olan faiz oranları, vade sayıları ve aylık taksit miktarları ile başka bir bankadan çekilen kredi ile kapatılır. Bu da refinansman yapıldığı anlamına gelir. Bu işlemde ayrıca para birimi değiştirme seçeneği de bulunmaktadır. Yeniden yapılandırma işlemi olan refinansman ödeme zorlukları ve kredi faizleri olmak üzere iki temel nedene bağlı olarak başvurulan bir işlemdir.

Refinansman hangi durumlarda yapılır?

Refinansman yapma gereksinimi iki temel sebepten doğabilmektedir. Özellikle vadesi uzun süreli olan kredilerde zaman içinde kredi faiz oranları ve bunun gibi koşullar değişebildiği için borçlanmanın avantajları da ortadan kalkabilmektedir. Kredi yenilemeyi sağlayan refinansman kredi faizleri düştüğünde ve ödeme zorluğu çekildiğinde uygulanabilen bir seçenektir. Uygulanma nedenlerine göre refinansman şu aşamalardan meydana gelir:

Kredi faizleri düştüğü zaman:

Kredi faizleri, yasal düzenlemelere ve banka kampanyalarına bağlı olarak düşüş yaşayabilir.

Faizler düştüğü zaman eskisine oranla daha düşük faiz ile yeni kredi çekilir.

Çekilen yeni kredi ile eski borç ödenir.

Daha düşük faizli olan yeni borç ödenmeye devam eder ancak eski borç bitmiş olur.

Ödeme zorluğu yaşandığı zaman:

Farklı bankalardaki kredi kartı borçların ve kredi ödemelerinin düzenlenmesi için başvurulur.

Aylık taksit miktarı bütün borçların aylık toplamından daha düşük olacak biçimde yeni bir kredi çekilir.

Çekilmiş olan kredi ile önceki borcun tamamı ödenir ve borç kapatılır.

Tek bir bankaya olan yeni borcun ödemeleri devam eder.

Çoğu zaman karıştırılsa da kredi yapılandırma ve refinansman farklı işlemlerdir. Kredi yapılandırma mevcut borcun alacaklısı tarafından borçlunun ödemede sorun yaşadığı durumları ortadan kaldırabilmek adına yeni ve daha esnek bir ödeme planı hazırlanır. Ancak refinansman işleminde eski borç ile ilgili bir işlem yapılmaz sadece yeni bir borçlandırma planı yapılarak eski borcun ödenmesi ve tamamen kapatılması sağlanır. Borçlu kişi refinansmandan sıfırdan ve yeniden borçlandırılır. Bu sayede mevcut borcun tamamı ödenmiş olacağı için eski borç sona erer.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi içermez.