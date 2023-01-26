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REGAİP KANDİLİ DUASI: Regaip Kandili gecesi Türkçe ve Arapça okunacak dualar, sureler nelerdir? İşte kandil duası

26.01.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili duası Türkçe ve Arapça okunuşu kandil gününün gelmesi ile beraber gündem oldu. Regaip Kandili 2023 yılında 26 Ocak tarihine denk geldi. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyor ve af diliyorlar. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip gecesinde dualar okunuyor. Peki, Regaip Kandili gecesi Türkçe ve Arapça okunacak dualar, sureler nelerdir? İşte kandil duası

REGAİP KANDİLİ DUASI: Regaip Kandili gecesi Türkçe ve Arapça okunacak dualar, sureler nelerdir? İşte kandil duası

Regaip Kandili duası Türkçe ve Arapça anlamı için araştırmalar hız kazandı. Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler yoğun ilgi görüyor. Kandiller zincirinin ilk halkası olan bu anlamlı gecede bolca ibadet edilecek. Müslümanlar dualar edere tövbe edecekler. Regaip Kandili'nde okunacak sureler arasında Kadir suresi de yer alıyor. İşte Regaip Kandili duası hakkında bilgiler

REGAİP KANDİLİ DUASI ARAPÇA

Regaip Kandili’nde okunacak dualar arasında tövbe istiğfar duası da yer alıyor. İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir ( l-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:
Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente
regaib-kandili

REGAİP KANDİLİ DUASI TÜRKÇE

(Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)
Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.
regaip-kandili-duası

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İnna enzelnahu fiy leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamun hiyehatta metleğil fecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

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Regaip kandili regaip kandili duası

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