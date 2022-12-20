FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Regülasyon nedir, regüle ürün ne anlama gelir? Regüle etmek ve olmak ne demek?

Regülasyon nedir, regüle ürün ne anlama gelir? Regüle etmek ve olmak ne demek?

20.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İktisat politikası aracı olarak nitelendirilebilen regülasyon, devlet tarafından uygulanır. Bu sayede döviz kurunun kontrol altına alınması veya rekabetin düzenlenmesi gibi hususlar hedeflenebilir. Yatırımcıların ülkenin ekonomisi hakkında fikir sahibi olmalarına da yardımcı olduğu bilinen regülasyon uygulamaları, temelde düzenleme ve ayarlama amacına hizmet eder. Peki, regüle ürün nedir?

Regülasyon nedir, regüle ürün ne anlama gelir? Regüle etmek ve olmak ne demek?

İçindekiler

  • Regülasyon nedir?
  • Regüle etmek ne demek?
  • Regüle olmak ne demek?
  • Regüle ürün ne demek?
  • Regülasyon kimleri ilgilendirir?

Temelde ayarlama ve düzenleme çalışmaları olarak bilinen regülasyon, iktisat politikası araçları arasındadır. Devlet tarafından uygulanan regülasyon uygulamaları, pek çok alanda işe yarayabilir. Asgari ücretin belirlenmesi ya da döviz kurunun kontrol altına alınması gibi uygulamalar ise regülasyona örnek olarak gösterilebilir. Bu bağlamda regülasyon yatırımcıları da ilgilendiren bir unsurdur. Çünkü devletlerin uyguladıkları regülasyonlara bakılarak yatırım riski konusunda fikir sahibi olunabilir.

Regülasyon nedir?

Özellikle yatırımcıların ve ekonomi ile ilgilenen kişilerin sıklıkla araştırdığı regülasyon, bu terimin anlamına değinilerek açıklanabilir. En basit tanımı ile regülasyon, ayarlama ve düzenleme işlemidir. Yani bu terim devletin ekonomiye direkt olarak müdahalede bulunmasını ifade eder. Dolayısıyla regülasyon, iktisat politikasının araçlarından biri olarak belirtilebilir. Piyasalarda regülasyon teriminin anlamı bu aracın detaylı özellikleri ile daha net bir şekilde açıklanabilir. Regülasyon uygulamasına yönelik piyasalarda regülasyon teriminin anlamı:

  • Düzenlemeler ülkelerin mevcut sektöre, duruma ve tarihsel süreçlere yönelik farklı şekillerde yaptığı işlemler olarak tanımlanabilir. Yani regülasyon uygulamalarının devletler tarafından bir nevi düzenleyici unsur olarak kullanıldığı görülür.
  • Uygulanan regülasyonın finansal kurumların yönetmelikleri kapsamındaki değişiklikler ile hayata geçirildiği söylenebilir.
  • Özellikle kriz dönemlerinde bu gibi sıkıntılı süreçlerin oluşmasını önleyen politikaların uygulandığı belirtilebilir.
  • Regülasyon uygulandığı zaman daha istikrarlı bir ekonomik sistemin oluşmasının beklendiği bilinir.

Regüle etmek ne demek?

Düzenleme ve ayarlama olarak tanımlanan regülasyondan yola çıkılarak regüle etmenin ne olduğu açıklanabilir. Bu doğrultuda regülasyonun nasıl yapıldığı belirtilmelidir. Regülasyon uygulamasının aşamaları ise aşağıdaki gibidir:

  • Devletlerin piyasaya giriş ile çıkışı düzenlemek amacı ile tekeller oluşturarak ayarlamalar planladığı görülür.
  • Söz konusu uygulamalar, denetleme ve düzenleme gibi geniş bir faaliyet alanına hitap eder.
  • Yasakların ihlal edilmesine dair şikayetlerin denetlenmesi ile ciddi boyuttaki zararların önlenmesi hedeflenerek çeşitli tedbirler alınır.
  • Regüle eden kurumun soruşturmalar yapması, para cezalarını belirlemesi ve bilgi sağlaması gibi görevleri vardır.

Özetle regülasyona imza atan devletler bu uygulamayı ülkenin gelir dağılımı, ekonomik durumu ve toplumsal yapısı gibi hususları dikkate alarak uygular.

Regüle olmak ne demek?

Temelde düzenleme ve ayarlama anlamı taşıyan regülasyon terimi göz önünde bulundurulduğu zaman regüle olmak kavramı da tanımlanabilir. Bu bağlamda regüle olmak belli hususlar dikkate alınarak düzenleme kapsamına girmektedir. Dolayısıyla kendini regüle etmek ile regüle olmak kavramlarının yakın ilişki içerisinde olduğu söylenebilir.

Regüle ürün ne demek?

Belli kurallar çerçevesinde düzenlenen ve üzerinde ayarlamalar yapılan kıymetler ile ürün ve hizmetlere regüle ürün denildiği görülebilir. Ancak regülasyon iktisadi bir araç olarak daha çok uygulama sistemini ifade eder. Dolayısıyla regülasyon örneklerinin verilmesi bu uygulamanın hitap ettiği hizmet veya durumları daha anlaşılır kılabilir. Ekonomik ve sosyal hedeflere uygun bir şekilde yapılan düzenlemeler, piyasalarla ilgili olan kişiler açısından önem arz eder. Devletler tarafından uygulanan regülasyonun örnekleri ise şu şekildedir:

  • Döviz kurunun kontrol altında tutulmasının hedeflenmesi
  • Asgari ücret miktarının tespiti
  • KİT'lerin görev zararlarının hazine tarafından karşılanmasının sağlanması
  • Uluslararası ticaretin kısıtlamalar, miktar ve tarife kapsamında kontrol altına alınması
  • Rekabetin düzenlenmesi doğrultusunda yürütülen uygulamalar
  • Özel sektör yatırımlarına dair teşvik sağlamak amacı ile yapılan uygulamalar

Regülasyon kimleri ilgilendirir?

Devletler tarafından yapılan ayarlamalar ile düzenlemeleri temsil eden regülasyonun kimler için önemli olduğu sıklıkla araştırılır. Bu doğrultuda verilen regülasyon örnekleri göz önünde bulundurularak regülasyonun birçok farklı kurumu ilgilendirdiği söylenebilir. Ülkenin ekonomi politikasına dair fikir sahibi olmak için bu ülke tarafından uygulanan regülasyonlara bakılabilir. Yani regülasyonlar, ülkenin ekonomik bakış açısının anlaşılması sayesinde daha güvenli bir şekilde yatırım yapılmasını mümkün kılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalarAsgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar
Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldıZam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı
Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorinAkaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorin
Anahtar Kelimeler:
regülasyon nedir

En Çok Okunan Haberler

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Fatih Altaylı'dan canlı yayında olay olacak sözler: 'Demiş ki gökten dolar yağacak...' Akıllara Necmettin Batırel geldi...

Fatih Altaylı'dan canlı yayında olay olacak sözler: 'Demiş ki gökten dolar yağacak...' Akıllara Necmettin Batırel geldi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.