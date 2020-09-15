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Rehber koruyucu ailelik nedir? Rehber Koruyucu Aile Sistemi detayları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, bakım ihtiyacı olan ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik yeni bir çalışma daha başlatıldı. Rehber koruyucu ailelik detayları nedir? İşte bakanlığın yeni Rehber Koruyucu Aile Sistemi...

Rehber koruyucu ailelik nedir? Rehber Koruyucu Aile Sistemi detayları!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sunduğu koruyucu aile hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Tüm Türkiye'de uygulanacak bu sistemde, deneyimli koruyucu aileleri bir araya getirerek mentörlük sistemini getiren Bakanlık, tüm Türkiye'de yaklaşık 6 binden fazla koruyucu aile arasından seçtiği tecrübeli koruyucu aileler ile aday aileleri birlikte eğitecek. İşte bakanlığın yeni Rehber Koruyucu Aile Sistemi detayları...

Rehber koruyucu ailelik uygulaması başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Rehber Koruyucu Aile Sistemi” ile yeni bir çalışma daha başlatıyor. Rehber koruyucu ailelik uygulaması nasıl olacak araştıranlar detayları merak ediyor. Deneyimli koruyucu ailelerin hizmetin içinde daha fazla rol almasını sağlayacak proje ile koruyucu aile sistemine dahil olan ailelerin desteklenmesi planlanıyor. Rehber Koruyucu Aile Sistemi yeni aile olacak kişilerin ve adayın çocuk bakımı ve gelişimi konusunda tecrübelerini aktarması sağlanacak. Aileden aileye tecrübe aktarımını da içeren rehberlik sürecinin yeni aileler için süreci yönetmede kolaylık sağlaması bekleniyor.

Rehber Koruyucu Aile Sistemi nasıl çalışacak?

Koruyucu Aile Hizmetinin tanıtımında da Rehber Koruyucu Aileler aktif rol üstlenecek. Başlatılacak “Koruyucu Aileler Koruyucu Aileliği Anlatılıyor” isimli tanıtım kampanyasında da tecrübeli koruyucu aileler etkin görev alacak. Rehber Koruyucu Aile Uygulaması ile bu çalışmaların daha sistemli hale getirilmesi sağlanacak. Öncelikle sırada bekleyen evlat edinme aileleri ile görüşülecek. Bu aileler koruyucu ailelik konusunda teşvik edilecek.

Koruyucu Aileler, Komşusuna ve Akrabasına Hizmeti Anlatacak

Mevcut koruyucu ailelerden komşu, akraba gibi çevrelerine, çocukların devam ettiği okullarda diğer velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine koruyucu aile hizmetini anlatmaları konusunda destek alınacak. Komşusunu, kardeşini koruyucu aile olmaya teşvik eden ve bu konuda çok başarılı olan pek çok koruyucu aile bulunuyor. Toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda da Rehber Koruyucu Aileler etkin olarak görev alacak.

Sistem, Türkiye Genelinde Uygulanacak

Rehber Koruyucu Aile sistemi, öncelikle çok sayıda koruyucu ailenin bulunduğu iller olmak üzere tüm illerde uygulanacak. Uygulamanın tüm Türkiye genelinde işlerlik kazanması ve zaman içerisinde çocukların bakımını üstlenecek olan tüm koruyucu ailelerin rehber koruyucu ailelerin desteğinden yararlanması hedefleniyor.

Rehber Koruyucu Ailelik Nedir?

Rehber Koruyucu Ailelik nedir araştırılıyordu. Korunma ihtiyacı olan çocuklara belirli bir süre bakım sağlayan ve çocukların gelişimine olumlu katkılar sunmuş olan deneyimli koruyucu ailelerin hizmet ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri koruyucu aile adayları ve diğer koruyucu aileler ile düzenli ve sistemli bir şekilde paylaşmışını sağlamaya yönelik bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Uygulama yoluyla, aday koruyucu aileler ve yeni koruyucu ailelerin koruyucu aile hizmet süreçlerine ilişkin sahip oldukları sorulara yanıt bulmalarının sağlanması, hizmet sürecinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda önleyici nitelikte olan pratik anlamda ilave bir destek sunulması planlanıyor.


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