Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayında açıklamalar yaptı. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu. Peki, Rehber öğretmen ataması ne zaman? Rehber öğretmen atamaları 2023 tarihi belli mi? İşte tüm ayrıntılar....

REHBER ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama bekleyen milyonlarca rehber öğretmenini heyecanlandıran açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

Rehber öğretmen atamaları 2023 tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

