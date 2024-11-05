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Rekabet Kurulu 2 şirket hakkında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 15:24
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Rekabet Kurulunda, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik ile 2B İnşaat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Rekabet Kurulu 2 şirket hakkında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi

Rekabet Kurulunda, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik ile 2B İnşaat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Algan, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik ile 2B İnşaat Müh. Taah. Tur. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti'nin yeniden satış fiyatına müdahale etmek suretiyle Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturmanın açıldığını bildirdi.

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PARA CEZASI TALEP ETTİ

Temsilci; inceleme, tespitler ve değerlendirmeler sonucunda, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik'in Kanun'u ihlal ettiğini belirterek, şirkete idari para cezası verilmesini talep etti.

2B İnşaatın ise Kanun'u ihlal ettiğine yönelik bulguya ulaşılamadığını kaydeden temsilci, teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.
AA

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Anahtar Kelimeler:
rekabet kurulu
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