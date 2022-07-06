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Rekabet Kurulu duyurdu! Bebek maması şirketine 48,5 milyon TL ceza

06.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu'nca, bebek maması sektöründe faaliyet gösteren dev şirkete 48 milyon lira ceza kesildi.

Rekabet Kurulu duyurdu! Bebek maması şirketine 48,5 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturmayı tamamladı. Söz konusu şirketin, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verildi. Bu doğrultuda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü.

SORUŞTURMA "UZLAŞMA" USULÜYLE TAMAMLANDI

Kararın ardından başlatılan uzlaşma sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucu, şirkete verilecek idari para cezasında yüzde 15 indirim uygulanmasına karar verildi. Böylece teşebbüse uygulanan ceza 48 milyon 521 bin 80 lira olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.

Rekabet Kurulu, ilgililerin talebi üzerine veya resen soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.

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rekabet kurulu
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