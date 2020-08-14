Rekabet Kurulu izin verdi! 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor

Rekabet Kurulu, Aras Kargo'nun tek kontrolünün Österreichische Post iştiraki Post 206 Beteiligungs tarafından devralınmasına izin verdi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.'nin tek kontrolünün Österreichische Post AG'nin iştiraki olan Post 206 Beteiligungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

NE OLMUŞTU?

Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) yüzde 25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükselteceğini açıklamıştı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras yüde 20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

2013 YILINDA ORTAK OLDULAR

Aras Kargo'ya 2013 yılında yüzde 25 hisseyle ortak olan Österreichische Post, şirketteki payını yüzde 75'e yükseltmek için 2016 yılında süreç başlatmıştı.

Ancak Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras, 2017 yılında sürece karşı çıkmış, Avusturyalı ortaklarının şirketteki payını yüzde 25'ten yüzde 75'e çıkarmak için sundukları satın alma opsiyonunu reddettiklerini belirterek, mevcut yüzde 25 hisselerini geri almaya da hazır olduklarını açıklamıştı.

Şubat 2017 tarihinde firma içindeki anlaşmazlıklar sebebiyle şirkete kayyum atanmıştı.

