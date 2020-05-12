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Rekabet Kurulu'ndan maske fiyatlarıyla ilgili soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüse salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan artışlar nedeniyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'ndan maske fiyatlarıyla ilgili soruşturma

Rekabet Kurumu corona virüs salgını nedeniyle artan maske fiyatlarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada 10 şirketin incelemeye alındığı bildirildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır.

Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.

4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca ençoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Para bitince tek kalem cezalar. Trafik cezalari, dışarı çıkanlara ceza, kopruden geçene ceza, geçmeyene ceza. Objektif yayin yapan medyaya ceza. Ama taşıma su ile değirmeni dönduremezsiniz. Uretmeyen betona dayalı ekonomilerin sonu hüsrandır...
Beynin sulanmiş senin galiba maske fiyati denetlemesini niye farkli tarafa çekiyon.
bastırın iyice boğazlarına. 10lira ya alınan bir kutu maske 150 liraya çıkmış
Hiçbirine acımayın. Böyle bir dönemde fırsatçılık yaptıkları için vatana ihanetden yargılanmalılar.
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