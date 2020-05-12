Rekabet Kurulu'ndan maske fiyatlarıyla ilgili soruşturma

Rekabet Kurumu corona virüs salgını nedeniyle artan maske fiyatlarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada 10 şirketin incelemeye alındığı bildirildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır.

Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.