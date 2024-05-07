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Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya rekor ceza! 335 milyon lirayı aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 17:12
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Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya rekor ceza geldi. Kurul, 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş‬ idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya rekor ceza! 335 milyon lirayı aştı

Rekabet Kurulu, sosyal medya şirketi Meta'nın, Türkiye'deki tüm 'Threads' kullanıcılarının profillerini devre dışı bırakarak uygulamanın faaliyetlerini sonlandırması üzerine, daha önce alınan tedbir kararında verilen günlük para cezasının sonlandırılarak, 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş‬ idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Meta tarafından piyasaya sürülen 'Threads' isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarının zorunlu tutulduğu ve benzer şekilde Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, Meta hakkında ön araştırma başlatıldı. Yürütülen ön araştırmada, Meta'nın veri birleştirme politikaları kapsamında, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği, hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, Meta ürünlerinin performansının ölçümü ve analizi ile başka kurumsal hizmetler (reklamlar dahil) sunmak amacıyla kullanılabileceği anlaşıldı ve META hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatıldı.

GÜNLÜK PARA CEZASI UYGULANIYORDU

Threads hakkında yürütülen soruşturmanın konusunu piyasada hakim durumda bulunan Meta'nın veri birleştirme davranışı oluşturdu. Veri birleştirme davranışı ise veri temelli rekabetçi endişelerin başında gelirken; rekabet otoritelerince dijital pazarlardaki rekabet ortamı açısından sorunlu bir davranış olarak görüldü. Kurul 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında; Meta'nın uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından Meta'nın hizmetlerini cazip hale getirdiği, Meta'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu değerlendirildi. Ayrıca, Meta'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, Meta'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı tespitlerinde bulunarak Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir karar aldı. Kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

'PROFİLSİZ KULLANIM' ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Tedbir kararına uymak adına Meta tarafından, daha önce Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunuldu; ancak endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmedi. Bu kararın ardından Meta, kullanıcı verilerinin birleştirilmesi eylemine son vermek adına yeni bir çözüm önerisinde bulunmadı. 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini devre dışı bıraktığını bildirdi. Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve dolayısıyla tedbir kararı ile uyumlu olduğuna; günlük para cezasının sonlandırılarak; 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş‬ olarak uygulanmasına karar verildi. (DHA)

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Meta rekabet kurulu
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