FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! 3 özel gıda kontrol laboratuvarına milyonluk yaptırım

Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında üç teşebbüse yaklaşık 2,4 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! 3 özel gıda kontrol laboratuvarına milyonluk yaptırım
Begüm Özkaynak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 5 özel gıda kontrol laboratuvarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladığı belirtildi.

Soruşturmanın, laboratuvarların analiz ücretlerini ortak belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları şüphesiyle başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Tamamlanan soruşturmada Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ, Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

REK

2 MİLYON 389 BİN 75 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, söz konusu teşebbüslere toplam 2 milyon 389 bin 75 lira idari para cezası verildiği aktarılırken, soruşturma tarafı diğer şirketler hakkında ise herhangi bir ihlal tespitinde bulunulmadığı kaydedildi.

(AA)

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyorAB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor
Altın 1 yılda yüzde 18 kazandırdı!Altın 1 yılda yüzde 18 kazandırdı!

Anahtar Kelimeler:
Ceza Rekabet Kurumu rekabet kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

"Tahran'ı boşaltın" demişti! ABD basını duyurdu: Trump'tan kritik toplantı

"Tahran'ı boşaltın" demişti! ABD basını duyurdu: Trump'tan kritik toplantı

25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

BYD 22 modelde indirim yapmıştı 'Ayakta kalmak için mecburuz'

BYD 22 modelde indirim yapmıştı 'Ayakta kalmak için mecburuz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.