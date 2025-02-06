Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden.com hakkında soruşturma! 'Geçici tedbir' uygulanacak

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN NEDENİ...

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Sahibinden'in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin yoğun reklam harcamaları ile hakim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ZARARLARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA GEÇİCİ TEDBİR UYGULANACAK

Teşebbüsün kullanıcı verilerini hizmetleriyle birleştirme davranışının, rekabeti ihlal ettiğini gösteren ciddi bulgu olduğuna işaret edilen açıklamada, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar geçici tedbir uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, uygulanacak geçici tedbir kararlarına ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin yer verilen gösterimler, ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmayacak. İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik yönlendirmeler engellenecek. Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dahil tüm bilgi/veriler, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmayacak. Bu amaçla gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirler alınacak."

Kararın tam metni ise şu şekilde;

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.

Soruşturma konusunu Sahibinden’in “kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” ve “bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği oluşturmaktadır.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 16.01.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden hakkında soruşturma açılmasına 25-02/47-M sayı ile karar vermiştir.

Önaraştırma sürecine Sahibinden’in veri birleştirme politikaları incelendiğinde, Sahibinden’in kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti kapsamında elde ettiği kullanıcı verilerini sunmuş olduğu diğer hizmetler ile birleştirme davranışının, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurulun 16.01.2025 tarihli toplantısında, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;

Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi,

Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir."