Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma! Milyonlar kullanıyordu

Rekabet Kurulu, Türkiye'de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (EDENRED), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (MULTİNET), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (PLUXEE) ile Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ'ye (SETCARD) yönelik rekabet soruşturması açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulca, EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD'a ilişkin ön araştırmada elde edilen bulgularla, söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği bildirildi.

İHLAL EDİP ETMEDİKLERİ ARAŞTIRILACAK

Bunun üzerine Kurulun, ilgili taraflar hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtilen açıklamada, şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin araştırılacağı kaydedildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

