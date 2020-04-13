FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurulu tarafından Danıştay'ın iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen haklarında soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurulu tarafından Danıştay'ın iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen haklarında soruşturma açıldığını bildirdi.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin, Rekabet Kurulu soruşturma kararı hakkında yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Her üç şirketin ayrı ayrı yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu tarafından şirketimize iletilen yazıda, Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24 Haziran 2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 4 Aralık 2019'da iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketimizden savunma talep edilmektedir."

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin! Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin!
SGK işe gitmediğiniz 1962 TL maaş ödemesi yapıyor!SGK işe gitmediğiniz 1962 TL maaş ödemesi yapıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu, ford, Doğuş Otomotiv,

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaş beklemeden emekli olmak mümkün!

Yaş beklemeden emekli olmak mümkün!

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada Kovid-19 kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor

Dünyada Kovid-19 kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

SunExpress, kargo operasyonuna başlıyor

SunExpress, kargo operasyonuna başlıyor

Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin! Süresi dolabilir...

Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin!

Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

Salgın yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara erzak desteği! Başvuru için...

Vatandaşlara erzak desteği!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.