FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin

Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin

Rekabet Kurulu, bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, DORAK HIS Otelcilik ve Ticaret AŞ'nin, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ'nin tek kontrolünden, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ ve H.I.S Hotel Holdings Co. Ltd'nin ortak kontrolüne geçmesini onayladı.

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. ile İnci Ecza Deposu Ticaret Ltd. Şti. ve Benzol Ecza Deposu İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında ayrı ayrı akdedilen sözleşmelere muafiyet tanınması talebi Kurulca uygun bulundu.

SKC Co., Ltd'nin Güney Kore menşeili kimyasal iş kolunun, bir kısım hissesinin Petrochemical Industries Company K.S.C. tarafından devralınması yoluyla Petrochemical Industries Company K.S.C ve SKC Co., Ltd'nin ortak kontrolüne geçmesine karar verildi.

Total Quadran S.A.S'ın tek kontrolünde olan JMB Solar Nogara SAS ve Quadran Nogara SAS’ın ortak kontrolünün La Caisse des Dépôts et Consignations tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik AŞ'nin tek kontrolünün Sofra Yemek Üretim ve Hizmet AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Türk kahvesi Antalya’da yetişecekTürk kahvesi Antalya’da yetişecek
Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili kararNüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 23 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık"

YHT biletlerine zam geldi mi? TCDD'den açıklama

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Boehringer Ingelheim liderlik programı için Kenya'da toplandı

Boehringer Ingelheim liderlik programı için Kenya'da toplandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.