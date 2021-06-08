FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekabet Kurulundan bazı birleşme ve devralmalara onay

Rekabet Kurulundan bazı birleşme ve devralmalara onay

08.06.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, bir dizi birleşme ve devralma başvurusunu karara bağladı.

Rekabet Kurulundan bazı birleşme ve devralmalara onay

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanan son kurul kararlarına göre, AdColony Holding AŞ’nin tek kontrolünün, Digital Turbine Inc’in tamamına sahip olduğu iştiraki Digital Turbine Media Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Orange SA tarafından tek kontrol edilen Orange Concessions SASU’nun ortak kontrolünün, Caisse des Dépôts et Consignations ve Électricité de France SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Çeşitli lisanssız elektrik üretim santrallerinin (Motus Şirketler Grubu-Demges Elektrik Üretim Anonim Şirketi-Besni Şirketler Grubu) Ak Portföy Yönetim AŞ - JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Japan Energy Capital 1 LP tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Lonza Group AG’nin Lonza Özel Bileşenler iş kolunun ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. ve Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Halihazırda Magal Engineering Ltd. ve Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından ortak kontrol edilen Magal Cavo Otomotiv Sanayi Ticaret ve Servis AŞ’nin tek kontrolünün Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

BİREYSEL MUAFİYET

Bupa Acıbadem Sigorta AŞ ile HDI Sigorta AŞ arasında akdedilen Sağlık Sigortalarında Uygulanacak İşbirliği Modeline İlişkin Çerçeve Sözleşme ve ekleri olan Kotpar Reasürans Sözleşmesi ile Kapalı Koasürans Sözleşmesi’ne ve eklerine 31 Aralık 2030'a kadar bireysel muafiyet tanındı.

THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 5 yıl süreyle bireysel muafiyet verildi.

Palm City Alışveriş Merkezi’nin Yenişehir Alışveriş Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde düzenlemeye gittiBDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde düzenlemeye gitti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Türk somonu ihracatı 10'a katladıTürk somonu ihracatı 10'a katladı
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Erken emekli olmak mümkün!

Erken emekli olmak mümkün!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.