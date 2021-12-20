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Rekabet Kurulundan 'maya' hamlesi: Üreticilere ve satıcılara soruşturma

20.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde birçok ürüne gelen zamların ardından kurumlardan önemli adımlar gelmeye başladı. Araçlara stokçuluk yapanlara işlem uygulayan Ticaret Bakanlığının ardından şimdi de Rekabet Kurumu maya ücretlerine ilişkin adım attı. Kuruldan yapılan açıklamada, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurulundan 'maya' hamlesi: Üreticilere ve satıcılara soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmaların aralarında anlaşarak, fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri geçen ay toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmalar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumu
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