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Elon Musk ne kadar vergi ödeyecek? Dünyanın en zengin insanından en yüksek vergi açıklaması

20.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde az vergi ödediği için eleştirilen ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen iş insanı Elon Musk, ne kadar vergi ödeyeceğini sosyal medyadan paylaştı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, en fazla vergi ödeyen ABD'li olacağını bildirdi.

Elon Musk ne kadar vergi ödeyecek? Dünyanın en zengin insanından en yüksek vergi açıklaması

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, 100 milyar değerinde olan SpaceX ve 1 trilyon dolar dolar değerinde olan Tesla'nın sahibi.

İşte Musk'ın o paylaşımı:

"HERKESTEN BEDAVAYA GEÇİNMESİ DURDURULMALI"

NTV'de yer alan habere göre Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren, Time dergisinin kendisini 'Yılın Kişisi' olarak seçmesinin ardından Musk'ın vergi ödemesi ve 'herkesten bedavaya geçinmesini' durdurması gerektiğini söylemişti. Musk, Warren’ın bu çıkışına bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini söyleyerek yanıt vermişti.

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Elon Musk
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