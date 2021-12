Elon Musk ne kadar vergi ödeyecek? Dünyanın en zengin insanından en yüksek vergi açıklaması

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, 100 milyar değerinde olan SpaceX ve 1 trilyon dolar dolar değerinde olan Tesla'nın sahibi.

İşte Musk'ın o paylaşımı:

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year