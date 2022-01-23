Rekabet Kurumu acımadı! 4,3 milyar liranın yarısı zincir marketten

Kartelleşmeye ve tekelleşmeye savaş açan Rekabet Kurulu 2021 yılında çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Bunun sonucunda kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 302 birleşme ve devralma, 74 rekabet ihlali, 46 diğer, 22 menfi tespit-muafiyet, 9 yargı kararları ve 7'si özelleştirme dolayısıyla olmak üzere 460 işlemi sonuçlandırdı.

Gıda endüstrisinde 55, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri ile kimya ve madencilikte 50'şer, makine endüstrisinde 42, sağlık hizmetlerinde 37, banka, sermaye piyasasında 29, lojistik, depolama ve posta alanında 27, otomotiv ve taşıtla ile altyapı hizmetlerinde 25'er, inşaatta 23, diğer alanlarda 22, ormancılık ve ahşaba dayalı endüstriler ile tarım ve tarımsal ürünlerde 11'şer, kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor, şans oyunları ve eğitim alanında 9, tekstil ve hazır giyim ile gayrimenkul hizmetlerinde 7'şer, telekomünikasyon ile konaklama, seyahat ve tur operatörlüğü alanında 6'şar, sanayi endüstrisinde 5, medya, reklamcılık ve yayıncılık ile mesleki, deri/deri mamulleri, kauçuk ve plastik ile bilimsel ve teknik faaliyetlerinde 4'er, mücevherat alanında ise 1 dosya karara bağlandı.

Rekabet ihlalleri alanında 74 dosyadan 44'üne ret kararı veren Kurul, 25'ine idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kurul, 5'ine ilişkin de taahhüt üzerine sonlandırma kararı verdi. Rekabet ihlallerinde 10 dosya ile gıda endüstrisi, 8'er dosya ile bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, sağlık hizmetleri ile kimya ve madencilik alanları ilk sıralarda yer aldı.

Kurul, geçen yıl teşebbüslere toplam 4 milyar 355 milyon 666 bin 695 lira idari para cezası verdi.

ZİNCİR MARKETLERE 2,7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda zincir marketlere toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti.

