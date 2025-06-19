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Rekabet Kurumu başkanından fındık sezonu öncesi açıklama!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Türkiye ve Karadeniz Bölgesi için ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıyan fındık piyasasındaki rekabete aykırı uygulamalara karşı katı duruşlarının devam ettiğini bildirdi. Küle, "Sektördeki oyuncularla, bölgedeki birliklerle ve kamu kuruluşlarıyla sıkı irtibat halindeyiz" dedi.

Rekabet Kurumu başkanından fındık sezonu öncesi açıklama!
Ezgi Sivritepe

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle fındık alım sezonu öncesi sektöre yönelik çalışmaları değerlendirdi. Fındığın önemine dikkati çeken Küle, şu sözleri kullandı:

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"Kurum olarak ülkemiz ve Karadeniz Bölgemiz için ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemli olan fındık piyasasındaki rekabete aykırı uygulamalara karşı katı duruşumuz devam ediyor"

Küle, geçmişten bu yana söz konusu piyasada özellikle alım gücünün kötüye kullanılmasına ilişkin çok sayıda inceleme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "En son 2024'te, pazarda en büyük alıcı konumunda bulunan Ferrero'nun bu gücünü kötüye kullandığı iddiaları üzerine bir soruşturma yürüttük." hatırlatmasında bulundu.

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Soruşturmada şirketin pazardaki davranışlarını kapsamlı şekilde incelediklerini ve sunulan taahhütlerin rekabete yönelik endişelerini gidermesi üzerine soruşturmayı sonlandırdıklarını belirten Küle, şunları kaydetti:

"Türkiye fındık sektörünün etkinliğine ve sektördeki rekabet sürecine olumlu katkı sağlayacağına kanaat getirdiğimiz bu taahhütler doğrultusunda Ferrero temel olarak, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını oluşturan müdahale referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapamayacaktır. Ancak altını önemle çizmek isterim ki soruşturmanın sonlanmış olması bu alandaki incelemelerimizin bittiği anlamına gelmemektedir. Sektördeki oyuncularla, bölgedeki birliklerle ve kamu kuruluşlarıyla sıkı irtibat halindeyiz. Teşebbüsün, taahhüt kararına tam uyumun gerçekleşip gerçekleşmediğini yakından takip etmekteyiz."
AA

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
fındık Rekabet Kurumu
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