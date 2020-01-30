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Rekabet Kurumu "dijital ekonomide rekabet politikaları"na ışık tutacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Kurum, dijital ekonomi alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri dikkate alarak, gelecek dönemde uygulayacağı rekabet politikalarına yön vermek amacıyla "Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu" hazırlayacak

Rekabet Kurumu, alanındaki politikalara ışık tutmak için dijital ekonomi sektöründe gelecek dönemde uygulayacağı politikaları belirlemek üzere "Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu" hazırlamak için çalışma başlattı.

AA muhabirinin Rekabet Kurumundan aldığı bilgiye göre, dijitalleşme, ekonominin tüm sektörlerinde devrim niteliğinde yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Giderek artan bir hızda ve daha önce görülmemiş ölçekte tüm sektörlerde etkisini hissettiren bu süreç, diğer yandan da teşebbüsleri, tüketicileri ve dolayısıyla rekabeti çok çeşitli boyutlarıyla dönüştürüyor.

Bu yönüyle yenilikçi dijital ürünlerin ve iş modellerinin gelişimi, rekabet politikası ve rekabet hukuku uygulamalarında yeni güçlükleri ortaya çıkarıyor.

Rekabet Kurumu da dijital çağın dinamiklerini dikkate alarak, gelecek dönemin rekabet politikasını şekillendirirken, tüketici dostu inovasyonların odağında olduğu iş
modellerine yaklaşmayı hedefliyor.

Bu yönüyle yenilikçi dijital ürünlerin ve iş modellerinin gelişimi, rekabet politikası ve hukuku uygulamalarında yeni güçlükleri ortaya çıkarıyor.

Küresel ölçekte son yıllarda giderek artan bir hızda tüm sektörlere nüfuz eden dijital platformların ve ağların ortaya çıkardığı yeni ekonomik düzen, regülasyon ve rekabet ilişkisine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Başta ABD, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve önde gelen Birliğe üye ülkelerin rekabet otoriteleri olmak üzere, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluş, bu yeni ekonomi modelinin ortaya çıkardığı rekabet sorunlarına yanıt verebilecek işlevsel bir rekabet hukuku uygulaması ve politikasını tartışmaya başladı. Yapılan değerlendirmeler sonucu ülkeler rekabet alanında farklı raporlar ortaya koydu.

- Dijital çağın rekabet kuralları işlenecek

Rekabet Kurumu da bu gelişmeler ışığında dijital ekonominin mevcut rekabet uygulamaları bakımından ortaya çıkardığı zorlukların aşılması hedefine yönelik olarak gelecek dönemde izleyeceği politikalara rehberlik etmesi amacıyla "Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu" çalışması başlattı.

Çalışmada, dijital çağda rekabet politikası hedeflerinin ne olması gerektiği, dijital platformlara uygulanacak kuralların nasıl şekilleneceği gibi hususların değerlendirilmesi planlanıyor.

Çalışmanın ana hareket noktalarından birini ekonominin çok çeşitli sektörlerinde ortaya çıkan platformlar oluşturacak.

Dijitalleşme, çeşitli alanlarda köklü değişiklikler meydana getirirken, arama motorları, fiyat karşılaştırma siteleri, sosyal ağlar, paylaşım ekonomileri benzeri yeni iş modellerini güncel hayatın bir parçası haline getiriyor.

Rekabet hukukunun bu tür platformlara nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin bir vizyon oluşturulması hedefi, çalışmanın odaklandığı temel konular arasında yer alıyor.

Bu çalışma yürütülürken, dijital ekonominin temel özellikleri arasında yer alan, ölçeğe göre ekstrem getiri, ağ dışsallıkları, verinin önemi gibi hususlar değerlendirilerek Türkiye'de faal platformlar ve sosyal ağlar rekabet hukuku kapsamında analiz edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dijital ekonomi, Rekabet Kurumu,

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