Rekabet Kurumu duyurdu: TP Petrol Dağıtımı'nın devir işlemi tamamlandı!

Rekabet Kurumu, TP Petrol Dağıtım'ın kontrolünün Altınbaş Petrol aracılığıyla Zeren Group Yatırım tarafından devralınmasına izin verdi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada incelenen pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle olan ilişkisi de dikkate alınarak izin verildiği aktarıldı.

TP PETROL DAĞITIMI'NIN DEVRALINMASINA İZİN VERDİ

Rekabet Kurumu, devir işleminin kabulünü internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Kurum'un açıklamasında, otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

Pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna işaret edilen açıklamada, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtildi.