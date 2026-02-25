Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma: Fiyatlar mercek altında! İşte liste

Özel okullar mercek altında! Rekabet Kurulu tarafından 19 özel okul hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda okullardaki fahiş kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altına alınacak. Rekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Rekabet Kurulu tarafından 19 özel okul hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özel okul ücretlerindeki ve ayrıca özel okullardaki, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma neticesinde soruşturma başlatıldı. Aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacak.

Önaraştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak;

Kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar,

Yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatlar ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirilmişti"

Soruşturma Açılan Eğitim Kurumları: