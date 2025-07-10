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Rekabet Kurumu'ndan Google'a 355 milyon TL’lik dev ceza! Gerekçesi de açıklandı

Rekabet Kurumu Google hakkında çok önemli bir karara imza attı. Google, yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından büyük bir cezaya çarptırıldı. İnternet devine 355 milyon TL’lik ceza kesilirken verilen bu cezanın gerekçesi de açıklandı. İşte detaylar…

Rekabet Kurumu'ndan Google'a 355 milyon TL’lik dev ceza! Gerekçesi de açıklandı

Rekabet hukuku çerçevesinde teşebbüslere getirilen yükümlülükler ya da teşebbüslerce verilen taahhütler; piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüketici refahının korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu yükümlülüklere uymayan teşebbüsler ise idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Google’a verilen yaklaşık 355 milyon Türk Lirası idari para cezası da bu durumun somut bir örneği oldu.

YENİ BİR TASARIM SUNMASI İSTENMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere 2021 yılında verilen kararda, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha avantajlı şekilde öne çıkardığı tespit edilmiş ve Google’a yaklaşık 296 milyon Türk lirası para cezası verilmişti. Ayrıca, Google’dan rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni bir tasarım sunması istenmişti.

Rekabet Kurumu ndan Google a 355 milyon TL’lik dev ceza! Gerekçesi de açıklandı 1

GÜNLÜK İDARİ PARA CEZASI

Rekabetçi endişeleri gidermek üzere Google’ın önerilerini sunduğu uyum süreci devam ederken; “İşletme Reklamları” adıyla sunulan ve soruşturma konusu tasarımlarla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımların Google tarafından uygulamaya alındığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak; tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca Google’a günlük idari para cezası verildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Google
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