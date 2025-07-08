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Rekabet Kurumu'ndan iki ilaç firmasına soruşturma!

Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan iki ilaç firmasına soruşturma!

Rekabet Kurumu ilaç sektöründe yer alan iki şirkete soruşturma açmaya karar verdi. Kurumun internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, söz konusu ekonomik bütünlük hakkında çift etken maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerinin pazara girişini engellemek ve ortak pazarlama anlaşmasıyla dağıtımını gerçekleştirdiği iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyip kamu zararına yol açarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu ndan iki ilaç firmasına soruşturma! 1

Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı teşebbüs tarafından, piyasaya sürülen içerikleri ve formülü aynı olan iki ilaçtan biri için Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme programı kapsamında daha yüksek iskonto uygulanmasına karşın, piyasada yüzde 1 pazar payının altında tutulması nedeniyle bant hesabı dışında kaldığı görüldü. Ekonomik bütünlüğün, rakip bir teşebbüsün aynı pazara girebilmesi için daha düşük fiyat vermesi gerekliliği nedeniyle yeni ürünün pazara girişinin fiilen engellendiği şüphesi oluştu.
Rekabet Kurumu ndan iki ilaç firmasına soruşturma! 2

İlgili eylemlerin sömürücü veya dışlayıcı uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılmasını teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Rekabet Kurumu ortak pazarlama anlaşması kapsamında, dağıtımı gerçekleştirilen iki üründen düşük fiyatlı ürünün piyasaya verilmemesiyle, kamunun daha yüksek geri ödeme bedelleri ödemesine yol açan ve kamu zararına sebep olan benzer uygulamaları takip etmekte olup, gerektiğinde inceleme başlatabilecek."
Rekabet Kurumu ndan iki ilaç firmasına soruşturma! 3

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Rekabet Kurumu soruşturma ilaç rekabet kurulu
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