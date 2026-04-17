Rekabet Kurumu'ndan Mediamarkt’a dev ceza!

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketine (MEDIAMARKT) 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve MEDIAMARKT arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, topla-dağıt karteli niteliği sergileyen anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle MEDIAMARKT'a 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: AA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liste kabarık: Bakanlık markaları ifşa etti!Liste kabarık: Bakanlık markaları ifşa etti!
Gram altında son durum! Gram altında son durum!

Anahtar Kelimeler:
media markt rekabet kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

