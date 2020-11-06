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Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetlerinde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele alan Kurul, bu iddianın tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."


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