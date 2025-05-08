Rekabet Kurumu soruşturma başlattı! Süt pazarında çok sayıda firma ve dernek...

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin, fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulundukları iddiasına yönelik ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

ÇOK SAYIDA FİRMA HAKKINDA SORUŞTURMA

Çiğ süt alımı pazarı bakımından Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ile 39 firma hakkında, süt yemi satışı pazarı bakımından 3 firma hakkında, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı bakımından ise 13 firma hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır