Rekabet Kurumu o şirketlerin soruşturmasını tamamladı, para cezası yağdı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, OİB ve ZES hakkında, O-5 Otoyolu'nun elektrikli araç şarj hizmeti pazarındaki münhasırlık uygulamaları sebebiyle, OİB hakkında da elektrikli araç şarj hizmeti pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANDI

OİB'nin, "Oksijen" isimli otoyol hizmet tesisleri, ZES'in ise elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada, otoyol tesislerinde şarj istasyonlarının kurulumuna ve işletilmesine yönelik iki şirket arasındaki sözleşme kapsamında ZES'e tanınan münhasırlık sebebiyle kanunun ihlal edildiğinin, uzlaşma süreçleri sonucunda OİB ve ZES tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, uzlaşma kararlarıyla ZES ve OİB'nin münhasırlık uygulanmasına yönelik eylemleri bakımından soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildiğine dikkat çekilerek, "Eylemler bakımından uzlaşma sonucunda yüzde 25 indirim uygulanarak ZES'e 1 milyon 707 bin 963 lira, OİB'ye 6 milyon 25 bin 704 lira idari para cezası verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

'PAZARI REKABETE ÇEVİRDİ'

OİB'nin, "otoyoldaki tesislere şarj istasyonu kurulumuna ve işletilmesine yönelik imzalanan sözleşmelerde teşebbüsler arasında ayrımcılığa yol açan hükümler bulunduğu" iddiasına ilişkin olarak taahhüt başvurusunda bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, süreç sonunda OİB tarafından sunulan taahhütlerin kabul edildiği ve soruşturmanın sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, OİB tarafından sunulan taahhütlere ilişkin şunlar kaydedildi:



"OİB, O-5 Otoyolu'nda elektrikli araç şarj hizmeti sunan herhangi bir teşebbüsle münhasır bir sözleşme imzalamayacak. O-5 Otoyolu'ndaki Oksijen tesislerinde faaliyette bulunan veya bulunacak elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüslerle akdedilecek sözleşmelerde yer alan proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşım oranı, genel gider payı gibi hususlarda teşebbüsler arasında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalarda bulunmayacak. Mevcut sözleşmeleri bu kapsamda düzenleyecek. Taahhütlere uyumun izlenebilmesi adına 5 yıl süreyle 6 ayda bir Rekabet Kurumuna bilgilendirme yapacak. Böylece, O-5 Otoyolu'nda elektrikli araç şarj istasyonu pazarındaki rekabetçi endişeler giderilerek, şarj hizmeti alacak tüketicilerin seçenekleri artırılmış, O-5 Otoyolu şarj hizmetleri pazarı rekabete açılmıştır."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır