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Rekabet Kurumu tuşa bastı... Adidas'a soruşturma açtı... Satış fiyatları tekrar incelendi!

20.09.2024 14:21
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı açıklamada spor ayakkabı, giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu tuşa bastı... Adidas'a soruşturma açtı... Satış fiyatları tekrar incelendi!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, spor ayakkabı, giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma sonucunda 2022 yılında şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verdiği anımsatıldı.

Ancak söz konusu Kurul kararının, Ankara 12. İdare Mahkemesince 2023 yılında iptal edildiğine işaret edilen açıklamada, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere ocak ayında Adidas hakkında ön araştırma yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

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SATIŞ FİYATLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan inceleme sonucunda Kurulun, şirketin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak Adidas'a soruşturma açılmasına karar verdiği ifade edildi.

Bu arada, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Adidas
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