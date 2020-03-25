FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekabet Kurumu uyardı: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Rekabet Kurumu uyardı: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 13:55 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, 'Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz.'açıklamasını yaptı.

Rekabet Kurumu uyardı: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, sebze ve meyve fiyatlarında haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Yarın yapacağımız toplantıda (haftalık Kurul toplantımız) bu yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız. Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen cezalar çok açık" diye uyardı.

Rekabet Kurumu'ndan Salı günü yapılan açıklamada, "Küresel COVID-19 salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir. Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır" uyarısı yapılmıştı.

Küle, bugün yaptığı açıklamada, "Beni rahatsız eden bir konu var ve maalesef bu konuda halen suiistimaller devam ediyor. Biliyorsunuz 2 gün önce Rekabet Kurumu olarak bir açıklama yaptık. Yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında “nasıl olsa alacaklar” diye fırsatçı bir yaklaşımla fahiş zamlar yapanları en ağır şekilde cezalandıracağımızı ifade etmiştik. Anlaşılan bazı taraflarca bu uyarımız çok iyi algılanamadı" dedi ve şöyle devam etti:

"Biz her gün ürün bazında çiftçimizden son tüketiciye giden tedarik zincirinde fiyattaki değişimi izliyoruz. Tarlada, serada bir fiyat artışı yok, arzda bir azalma yok. Akaryakıt maliyeti mi arttı? Depolama masrafı mı arttı? İşgücü maliyeti mi arttı?
"Bunların hepsine cevabımız hayır. Demek ki arz değer zincirindeki aktörler ölçüsüz fiyat artışları yoluyla “yapay bir kıtlık” yaratıyorlar. Normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde evleviyetle cezalandıracağımızı ve bu cezaların ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler.

"Milletçe bir mücadele döneminden geçiyoruz. Biz büyük bir şevkle risk algımızı bastırarak gece gündüz çalışıyoruz; esnafımız, ticaret erbabımızın çoğu salgını durdurmak için dükkanını kapamak zorunda kaldı. Herkes fedakarlık yapıyor.

"Böyle bir dönemde alçakça fırsatçılık yapanlara, vatandaşlarımız zor durumdayken hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadan fahiş zamlar yapanlara göz yumarsak görevimizi yapmamış oluruz, bunun hesabını ilgililerden sormazsak biz hesap verememiş oluruz. Hem vatandaşımızın bize verdiği görevi savsaklamış oluruz hem de vicdanen bu yükün altında kalırız.

"Yarın yapacağımız toplantıda (haftalık Kurul toplantımız) bu yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız. Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen cezalar çok açık.

"Ancak Kurul’un ceza oranıyla ilgili takdir hakkı var ve üst orandan bu cezalara hükmedebileceğimizi hatırlatmalıyım. Son aldığımız kararlar ile verdiğimiz yüz milyonlara çıkan cezalarımız var. Çok açık söylüyorum fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız ve en ağır cezaları verip bu kişi ve teşebbüsleri kamu oyuna ilan etmekten ve böylece bir iktisadi aktörün belki en büyük varlığı olan saygınlığını da sorgulatmaktan imtina etmeyeceğiz.

"Bu zor günlerde “ne kazansam kardır” mantığı ile bakan bir yaklaşımı bu piyasada tutmanın da bir manası olmadığını düşünüyorum. İşini düzgün bir şekilde yapan, piyasaya arzı devam ettiren, hak ettiği karı elde eden kimseyle sorunumuz yok, ancak fırsatçılık yapanların kapısı elbet bugün ya da yarın çalınacak. Rekabet düzeninin yani piyasa düzeninin bu dönemde başarısızlığa uğramaması, çökmemesi için her şeyi yapacağız. Haberleri olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyorBakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu, sebze ve meyve fiyatları,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor

Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor

6 milyon liralık destek geliyor

6 milyon liralık destek geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Corona virüs önlemleri! Ekmek satışında yeni dönem

Ekmek satışında yeni dönem

Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.