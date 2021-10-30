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Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM'den açıklama

30.10.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumunun 5 büyük zincir market ve 1 üretici firmaya para cezasına ilişkin Migros'un ardından BİM'den de açıklama geldi. Açıklamada "BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır" denildi.

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM'den açıklama

BİM, Rekabet Kurumunun para cezasını yargıya taşıyor. Şirketin konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklamada, "BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen “pahalılığın sorumlusu” olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır" denildi.

BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve tedarikçi Savola Gıda’ya, haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Migros, Rekabet Kurumunun kestiği 517 milyon liralık cezanın iptali için yargıya gideceğini duyurmuştu.

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BİM'den yapılan açıklama şöyle:

"Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, 5 zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, “kartel” oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir “Fahiş fiyat” iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur.

Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.

BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen “pahalılığın sorumlusu” olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.

BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye’de perakende sektörünün lideri olmuştur. “Yüksek kalite, düşük fiyat” şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65.000 çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.

BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.

BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz."

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Rekabet Kurumu Bim
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