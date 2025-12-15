FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Rekabete dayanamadı! Robot süpürge devi iflas etti

"Roomba" modeliyle robot süpürge pazarında devrim yapan iRobot, Çinli rakipleriyle rekabete daha fazla dayanamadı. 40 milyon adetten fazla robot süpürge satan ABD'li firma iflas başvurusunda bulundu. Şirketin kreditörü ve ana tedarikçisi olan Çin merkezli Picea Robotics'e devredilmesi planlanıyor.

Rekabete dayanamadı! Robot süpürge devi iflas etti
Cansu Akalp

Robot süpürge pazarının öncü markalarından iRobot Corp. içinde bulunduğu mali krizden çıkamadı. Bir döneme damga vuran şirket, "Roomba" modeliyle robot süpürge pazarında dünyaca tanınan bir marka olmuştu. MIT kökenli mühendisler tarafından 1990 yılında kurulan ve 40 milyon adetten fazla cihaz satana marka, son yıllarda daha uygun fiyata satılan Çinli markalarla rekabete dayanamadı. ABD'li iRobot, resmen iflas başvurusu yaptı.

REKABETE DAYANAMADI

Son yıllarda piyasaya giren ve çok daha ucuz fiyata satılan Çinli markalarla rekabet, iRobot'u mali krize sürükledi. Bu dönemde büyük bir satış kaybı yaşayan şirket, mali krizi yönetemedi.

Rekabete dayanamadı! Robot süpürge devi iflas etti 1

CEO'DAN AÇIKLAMA

iRobot Üst Yöneticisi (CEO) Gary Cohen, “Bugünkü açıklama, iRobot’un uzun vadeli geleceğini güvence altına almak adına kritik bir dönüm noktasıdır. Bu işlem, mali yapımızı güçlendirecek ve tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için süreklilik sağlayacaktır” dedi.

ÇİNLİLER ALACAK

Hâlen borsada işlem gören tüketici robotları üreticisi iRobot’un yapılandırma anlaşması çerçevesinde, şirketin kreditörü ve ana tedarikçisi olan Çin merkezli Picea Robotics'e devredilmesi planlanıyor.

AMAZON'UN SATIN ALMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİ

iRobot’un mali yapısının bozulmasında en kritik gelişmelerden biri de Amazon ile yapılan satın alma anlaşmasının iptali oldu.

Amazon, 2022 yılında iRobot’u yaklaşık 1,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak Avrupa Birliği rekabet otoriteleri, birleşmenin pazarda rekabeti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu satın almaya onay vermedi.

Avrupa Birliği’nin engeli sonrası anlaşma iptal edildi ve Amazon, iRobot’a 94 milyon dolarlık bir tazminat ödedi. Buna rağmen söz konusu ödeme, şirketin mali sorunlarını çözmeye yetmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 gün sonra zam gelecek, elinizi çabuk tutun!16 gün sonra zam gelecek, elinizi çabuk tutun!
Kiraların en az arttığı iller belli oldu! Dikkat çeken 'Suriyeli' detayıKiraların en az arttığı iller belli oldu! Dikkat çeken 'Suriyeli' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.