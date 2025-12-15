Rekabete dayanamadı! Robot süpürge devi iflas etti

Robot süpürge pazarının öncü markalarından iRobot Corp. içinde bulunduğu mali krizden çıkamadı. Bir döneme damga vuran şirket, "Roomba" modeliyle robot süpürge pazarında dünyaca tanınan bir marka olmuştu. MIT kökenli mühendisler tarafından 1990 yılında kurulan ve 40 milyon adetten fazla cihaz satana marka, son yıllarda daha uygun fiyata satılan Çinli markalarla rekabete dayanamadı. ABD'li iRobot, resmen iflas başvurusu yaptı.

REKABETE DAYANAMADI

Son yıllarda piyasaya giren ve çok daha ucuz fiyata satılan Çinli markalarla rekabet, iRobot'u mali krize sürükledi. Bu dönemde büyük bir satış kaybı yaşayan şirket, mali krizi yönetemedi.

CEO'DAN AÇIKLAMA

iRobot Üst Yöneticisi (CEO) Gary Cohen, “Bugünkü açıklama, iRobot’un uzun vadeli geleceğini güvence altına almak adına kritik bir dönüm noktasıdır. Bu işlem, mali yapımızı güçlendirecek ve tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için süreklilik sağlayacaktır” dedi.

ÇİNLİLER ALACAK

Hâlen borsada işlem gören tüketici robotları üreticisi iRobot’un yapılandırma anlaşması çerçevesinde, şirketin kreditörü ve ana tedarikçisi olan Çin merkezli Picea Robotics'e devredilmesi planlanıyor.

AMAZON'UN SATIN ALMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİ

iRobot’un mali yapısının bozulmasında en kritik gelişmelerden biri de Amazon ile yapılan satın alma anlaşmasının iptali oldu.

Amazon, 2022 yılında iRobot’u yaklaşık 1,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Ancak Avrupa Birliği rekabet otoriteleri, birleşmenin pazarda rekabeti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu satın almaya onay vermedi.

Avrupa Birliği’nin engeli sonrası anlaşma iptal edildi ve Amazon, iRobot’a 94 milyon dolarlık bir tazminat ödedi. Buna rağmen söz konusu ödeme, şirketin mali sorunlarını çözmeye yetmedi.