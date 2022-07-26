FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 145 arttı

Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 145 arttı

26.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Konut fiyat endeksinde artış yıllık yüzde 145,5 oldu.

Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 145 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları Mayıs'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak yeni rekora imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145,50 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 41,1 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 12,7, 11,9 ve 11,5 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranlarında artış göstermiştir. "

Ev sahiplerinden yeni hamle! ‘Fırsatçılıkta kimse ellerine su dökemez!’Ev sahiplerinden yeni hamle! ‘Fırsatçılıkta kimse ellerine su dökemez!’

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YATIRIMCI ARSAYA YÖNLENDİRDİ

Konut piyasasında fiyatların yükselmesiyle birlikte yatırımcılar arsa alımlarına yöneldi. Arsa ve araziye olan talep, bir önceki yıla göre yüzde 72,4 arttı. Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ'da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Gayrimenkul fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artışın ve İstanbul'da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ'ı aldığını dile getiren Karatepe, özellikle koronavirüs salgını sonrası insanların sakin yerler aramasının da bu kentin tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih
Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!
EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı!EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor!

KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını paylaşıyordu! Görüntüleri çalınınca...

Çıplak fotoğraflarını paylaşıyordu! Görüntüleri çalınınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.