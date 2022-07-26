Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 145 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları Mayıs'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak yeni rekora imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145,50 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 41,1 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 12,7, 11,9 ve 11,5 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranlarında artış göstermiştir. "

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YATIRIMCI ARSAYA YÖNLENDİRDİ

Konut piyasasında fiyatların yükselmesiyle birlikte yatırımcılar arsa alımlarına yöneldi. Arsa ve araziye olan talep, bir önceki yıla göre yüzde 72,4 arttı. Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ'da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Gayrimenkul fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artışın ve İstanbul'da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ'ı aldığını dile getiren Karatepe, özellikle koronavirüs salgını sonrası insanların sakin yerler aramasının da bu kentin tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.



