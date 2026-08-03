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Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi Almanya ekonomisini tehdit ediyor

Alman ekonomisi, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle hayati önem taşıyan Ren Nehri’ndeki nakliye işlemlerinde ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi Almanya ekonomisini tehdit ediyor

Almanya Federal Su Yolları ve Gemicilik İdaresi (GDWS) tarafından yayımlanan tahminlere göre, nehir taşımacılığı için stratejik önem taşıyan Kaub Geçidi'ndeki su seviyesinin 7 Ağustos Cuma günü 18 santimetreye kadar düşeceği öngörülüyor.

Tahminler, 6 Ağustos Perşembe günü ise seviyenin 19 santimetreye inerek eski rekoru geride bırakacağına işaret ediyor. Nehirde daha önce kaydedilen en düşük günlük ortalama su seviyesi, Ekim 2018'de 25 santimetre olarak kayıtlara geçmişti.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, düşük su seviyeleri nedeniyle Ren Nehri üzerindeki birçok bölgede kargo gemilerinin yükleme kapasitesi sınırlı kalıyor. Nakliye şirketleri ise düşük kapasite kullanımını telafi etmek için normal navlun ücretlerine ek bedeller yansıtıyor.

Artan navlun ücretlerinin yanı sıra toptancı müşteriler için bir gemiyle taşınacak yükün birden fazla gemiye dağıtılması zorunluluğu, lojistik maliyetlerini daha da artırıyor. Bu durum, toptancıların ek masraflardan kaçınmak için mal alımını azaltmasına ve dolayısıyla tedarik sorunlarına yol açıyor.

REN NEHRİ'NDEKİ KURAKLIK HAM MADDE TAŞINMASINDA RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Tahıl, mineraller, cevherler, kömür ve petrol ürünleri gibi kritik ham maddelerin taşınmasında ana arter rolü üstlenen Ren Nehri'ndeki kuraklık, Alman sanayisini doğrudan tehdit ediyor.

Analistler, Ren Nehri ve diğer birçok nehirdeki düşük su seviyelerinin yük taşımacılığını halihazırda ciddi şekilde engellediğini belirterek, nehir gemilerinin kuraklık dönemlerinde normal kapasitelerinin sadece küçük bir kısmı ile hareket edebildiğine dikkati çekiyor.

Bu durumun piyasada darboğazlara, nakliye maliyetlerinin artmasına ve teslimat sürelerinin uzamasına neden olduğunu ifade eden analistler, kimya, çelik ve petrol gibi kilit sektörlerin tedarik zincirlerinin olumsuz etkilendiğini, bunun da tüm Alman ekonomisi için ağır sonuçlar doğurduğunu vurguluyor.

Kuraklığın devam etmesinin zaten zor bir dönemden geçen Almanya ekonomisi üzerinde yeni bir yük oluşturacağına işaret eden ekonomistler, nehirdeki su seviyesinin uzun süre düşük kalmasının Almanya'nın üçüncü çeyrek ekonomik performansını olumsuz etkileyebileceğini de belirtiyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsüne (IfW) göre, lojistik aksamaların makroekonomik etkileri Gayri Safi Yurt İçi Hasılayı (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 ila yüzde 0,2 azaltabilecek güçte görünüyor.

Bu arada, Rheinland-Pfalz eyaletinde, Loreley yakınlarında yer alan Kaub Geçidi, iç hat gemiciliği için kritik bir öneme sahip bulunuyor. Kargo gemilerinin tam kapasiteyle seyredebilmesi için bu noktada su seviyesinin en az 1,50 metre olması gerekiyor.

ULUSAL GÖREV GÜCÜ ÇAĞRISI

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ulaştırma Bakanı Oliver Krischer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyeleri nedeniyle somut önlemleri hızlıca koordine edecek ulusal bir görev gücü kurulmasını talep etti.

Krischer, limanlarda tehlikeli maddeler için ek depolama kapasitesi oluşturulması, demir yolu kapasitesinin artırılması ve hangi yüklerin taşınacağına öncelik verilmesi gibi başlıkların acilen masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Bu yaklaşımın 2018 yılındaki kuraklıkta başarı sağladığını hatırlatan Krischer, lojistik sektörü, yerel yönetimler, eyalet hükümetleri ve federal hükümetten uzmanların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Krischer, mevcut durumun geçmiş yıllardan daha tehlikeli bir boyutta olduğuna işaret ederek, "2018'deki kuraklığı ancak yaz sonu ve sonbaharda yaşamıştık, şimdi ise henüz yaz ortasında bu durumla karşı karşıyayız. Muhtemelen bu sorunla haftalarca ve aylarca mücadele etmek zorunda kalacağız." uyarısında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ren Nehri Almanya
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