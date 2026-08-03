TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz enflasyonunu duyurdu. TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün (3 Ağustos 2026 Pazartesi) açıklandı. Milyonların yakından takip ettiği kritik veri saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu.

ANKETLERE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin etmişti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 olmuştu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer almıştı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 olmuştu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

Enflasyon, ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında 1,71, haziran ayında 0,99 olarak açıklanmıştı.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son olarak ise TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı. Buna göre Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 oldu. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.