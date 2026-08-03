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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 151 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 151 bin 900 liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 151 bin 900 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 151 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 193 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda önceki kapanışının hemen üzerinde 6 milyon 151 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 652 milyon 415 bin 14,94 lira, işlem miktarı ise 429,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 751 milyon 327 bin 607,92 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Aizona Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 151 bin 900 liraya yükseldi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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