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Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenilemeye hazırlanan ev sahipleri ve kiracılar, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyordu. TÜİK tarafından tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Peki, Ağustos 2026 kira artış oranı ne oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı
Cansu Çamcı

Ağustos 2026 kira artış oranı için bekleyiş sona erdi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği yeni kira zammı tavanı, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyurduğu enflasyon rakamları, ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için belirleyici unsur oluyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı kaç? İşte merakla beklenen oran...

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Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı 1

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri ağustos ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı 2

Ev sahipleri Ağustos ayında kiraya en fazla yüzde 31,90 oranında zam yapabilecek.

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı 3

Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 31,90 oldu. 2026 Ağustos ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 31,90
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 190 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 31,90
Aylık Yeni Kira Tutarı: 19 bin 785 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 31,90
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26 bin 380 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 31,90
Aylık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 975 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 31,90
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39 bin 570 TL

Mevcut Kira Bedeli: 40 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 31,90
Aylık Yeni Kira Tutarı: 52 bin 760 TL

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Anahtar Kelimeler:
Kira ağustos temmuz
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