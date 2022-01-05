Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? 2022 model Renault araçların yeni fiyatları bakın ne kadar oldu!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte araba almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri güncel araç fiyatları oldu. Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? detaylar haberimizde… Türkiye satış fiyatlarında değişikliğe giden otomotiv devi markalardan biri de Renault markası. Buna göre, Renault yeni Clio, Megane Sedan, Yeni Taliant almak isteyen vatandaşlar 2022 güncel fiyatları ile satın alabilecekler.

İŞTE RENAULT YENİ CLİO, MEGANE SEDAN, YENİ TALİANT FİYAT LİSTESİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen araba markalarından biri olan Renault markası Clio modelinde fiyat değişikliğine gitti. 2022 model ve fiyatları şu şekilde:

-Renault Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: 248.023 Bin TL

-Renault Yeni Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 333.112 TL

-Renault Yeni Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 351.012 TL

-Renault Yeni Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 360.112 Bin TL

-Renault Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 395.112 TL

