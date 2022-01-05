FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? 2022 model Renault araçların yeni fiyatları bakın ne kadar oldu!

Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? 2022 model Renault araçların yeni fiyatları bakın ne kadar oldu!

05.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının başlaması ile birlikte pek çok araç markası fiyatlarında değişikliğe gitti. Geçtiğimiz yılın aralık ayındaki kur dalgalanmaları ve dolar kurundaki artış fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynadı. Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? fiyatlar ne kadar oldu? İşte Renault yeni Clio, Megane Sedan, Yeni Taliant fiyat listesi.

Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? 2022 model Renault araçların yeni fiyatları bakın ne kadar oldu!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte araba almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri güncel araç fiyatları oldu. Renault araba fiyatlarına zam yaptı mı? detaylar haberimizde… Türkiye satış fiyatlarında değişikliğe giden otomotiv devi markalardan biri de Renault markası. Buna göre, Renault yeni Clio, Megane Sedan, Yeni Taliant almak isteyen vatandaşlar 2022 güncel fiyatları ile satın alabilecekler.

İŞTE RENAULT YENİ CLİO, MEGANE SEDAN, YENİ TALİANT FİYAT LİSTESİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen araba markalarından biri olan Renault markası Clio modelinde fiyat değişikliğine gitti. 2022 model ve fiyatları şu şekilde:

-Renault Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: 248.023 Bin TL
-Renault Yeni Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 333.112 TL
-Renault Yeni Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 351.012 TL
-Renault Yeni Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 360.112 Bin TL
-Renault Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 395.112 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Taksilerde yeni köprü tarifesiTaksilerde yeni köprü tarifesi
Anahtar Kelimeler:
Renault
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Çeyrek altının yerini alacak! Gümüşte flaş tahmin!

Çeyrek altının yerini alacak! Gümüşte flaş tahmin!

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.