Reşat altınına çok benziyor ama 21 ayar! Kuyumculardan Suriye altını uyarısı: "1500 lira zarar edersiniz"

bazı kuyumcular daha düşük değere sahip olan Suriye altınını, Reşat altın olarak satıyor. Vatandaşların ise bilmeden 21 ayar değerindeki Suriye altınını satın aldığı belirtildi.



"ARADA 1500 TL FARK VAR"

Kuyumcu Evren Koçoğlu vatandaşların güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını ifade ederek, "Bizim ülkemizde standart 22 ayar olmasına rağmen orada 21 ayar olarak satılıyor. Bu Suriye'de kendilerine özgü kullandıkları altın türüdür. Bizdeki çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve hatta Reşat altını 22 ayardır. Suriye altını olarak basılan bizdeki Reşat altına birebir olarak benzeyen altın 21 ayardır. Ortalama bir tanede 1500 lira gibi fiyat farkı var. Bunu 250-300 TL daha düşüğe satılıyor. Müşteri bunu daha ucuza aldığını düşünürken 1200 lira zarar ediyor." uyarısında bulundu.



