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Reşitköy Barajı ekonomiye yılda 74 milyon lira katkı sağlayacak

29.09.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çalışmaları devam eden Reşitköy Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 74 milyon 396 bin liralık katkı sağlaması hedefleniyor. Barajda depolanacak su ile yaklaşık 8 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde arazinin sulanması sağlanacak.

Reşitköy Barajı ekonomiye yılda 74 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çalışmaları devam eden Reşitköy Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 74 milyon 396 bin liralık katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri tarafından tarım veriş artışı sağlanması, üretim deseninin çeşitlenmesi, yoksulluğun azaltılması ve yaşam standardının yükseltilerek göçün önlenmesi amacıyla projeler hayata geçiriliyor. Çalışmaları devam eden Balıkesir Reşitköy Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 74 milyon liralık katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Balıkesir Reşitköy Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajda depolanacak su ile 63 bin 416 dekar tarım arazisinin yani yaklaşık 8 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alanın sulanmasının sağlanacağını aktardı.

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Baraj gövde ve dolusavak kazıları imalatı ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Gövde altı enjeksiyon imalatları devam etmektedir.

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Temelden yüksekliği 45,00 metre ve su depolama kapasitesi 92,30 milyon metreküp olan Balıkesir Reşitköy Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 74 milyon 396 bin 84 liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
DSİ
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