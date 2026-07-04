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Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Sigarayı bırakmak isteyenleri yakından ilgilendiren karar yürürlüğe girdi. Devlet, sosyal güvence şartı aramadan 1 milyon hastaya kadar ilaç desteği sağlayacak.

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek
Şevket Taner Şahin

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 1 milyon hastanın, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi.

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 1 milyonu geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek.

Hastalar, söz konusu ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla faydalanacak.

Karar hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
sigara ilaç destek
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