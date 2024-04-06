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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

06.04.2024 15:55
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Tüketicileri çok yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlenmeden tüketicileri koruma amacıyla bazı ifadeler yasaklandı. Ayrıca yanıltıcı görsellere de artık izin verilmeyecek. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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GÖRSELLER YANILTICI OLMAYACAK

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

ARTIK O KELİMELER YASAKLI

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete etiket gıda
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