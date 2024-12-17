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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! KKTC'den gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik yapıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 07:21
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Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen eşyalara yönelik uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile KKTC için Avrupa Birliği'nden gelen eşyalara uygulanan tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! KKTC'den gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.

AVRUPA BİRLİĞİ TARİFESİ UYGULANACAK

Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.

BELİRTİLEN KARAR ŞU ŞEKİLDE:

"MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşya için 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya
MADDE 3- (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6 ncı maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
Diğer hükümler
MADDE 4- (1) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri uygulanır.
Yetki
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya, Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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