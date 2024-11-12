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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak itibarıyla geçerli: 3 bin lirayı aşarsa e-arşiv faturası zorunlu olacak!

12.11.2024 10:56
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e-Fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 bin lirayı aşması durumunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren de fatura tutarına bakılmaksızın e-arşiv faturası düzenleme zorunluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak itibarıyla geçerli: 3 bin lirayı aşarsa e-arşiv faturası zorunlu olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GİDER PUSULASI ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle, Kanun'da yer alan ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.

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Benzer şekilde halihazırda elektronik ortamda düzenlenebilen müstahsil makbuzunun da elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için söz konusu belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine olanak tanındı.

E-DEKONT DÜZENLENECEK

Ayrıca, finansman ve tasarruf finansman şirketleriyle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-dekont düzenleyebilme imkanı getirildi.

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1 OCAK 2025'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Gerek risk analiz çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekse muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil, toplam tutarının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 bin lirayı aşması halinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibarense tutarına bakılmaksızın, e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluğu getirildi.

1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLANLARA E-İRSALİYE ZORUNLULUĞU

Diğer taraftan, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, üretim ve ithalat aşamasından yapı müteahhidine teslimine kadar olan tüm süreçlerin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ne dahil olma zorunluluğu olan mükelleflerden, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanlara, e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü getirildi.

Mükelleflerin elektronik belge uygulamalarını kullanma yöntemlerinden olan doğrudan entegrasyon yönteminin etkinleştirilmesi ve belirli kapasite ve bilgi işlem alt yapısına sahip olan mükelleflerin bu yöntemi kullanabilmesinin temin edilebilmesi amacıyla da bazı düzenlemeler yapıldı.

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GİB TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLECEK

Tebliğle, elektronik belge uygulamaları kapsamında mükelleflere hizmet verebilmek üzere GİB tarafından kendisine izin verilen özel entegratörlerden elektronik belge uygulamalarına ilişkin mevzuat ve teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilenlere uygulanacak işlemlere ilişkin belirlemeler de yapıldı. Buna göre, eksikliği tespit edilen özel entegratörlere özel usulsüzlük cezası kesilecek ve eksikliğin giderilmesi istenecek. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyenlerle giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin özel entegratörülük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek.

Benzer düzenlemeler elektronik belge uygulamalarını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kullanan mükellefler için de yapıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı fatura
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