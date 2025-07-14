Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar... Haftalık tatillerde yeni dönem başlıyor

İş Kanunu'na göre çalışan tatil öncesi 6 gün çalışıp 7. günde 24 saat kesintisiz izin yapmalı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre turizm sektörü çalışanlarının takvimlerinde düzenleme yapıldı.

10 GÜN ÇALIŞIP 1 GÜN İZİN YAPACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 +1 kuralına göre hafta tatili yapabilecekler. Yani, turizm sektöründeki işçi 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatili yapabilecek. Hafta tatilinde çalışan işçi, fazla çalışma yapmış sayılmayacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu düzenleme ise bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İzin günlerinde büyük kayıp yaşayan işçilerin mağduriyeti için herhangi bir ek ödeme de yapılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına inşaat sektörü dışında başka sektörlerden de bu yönde talepler geldiği belirtiliyor. Kısa süre içinde diğer sektörlerin hafta tatilinin ertelenmesi taleplerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.