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Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar... Haftalık tatillerde yeni dönem başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen turizm çalışanlarının haftalık tatili için 10 gün çalışması gereken düzenleme Resmi Gazete' de yayımlandı. Ayrıca, turizm sektörü dışında inşaat sektörü için de aynı düzenleme talep ediliyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar... Haftalık tatillerde yeni dönem başlıyor
Ezgi Sivritepe

İş Kanunu'na göre çalışan tatil öncesi 6 gün çalışıp 7. günde 24 saat kesintisiz izin yapmalı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre turizm sektörü çalışanlarının takvimlerinde düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar... Haftalık tatillerde yeni dönem başlıyor 1

10 GÜN ÇALIŞIP 1 GÜN İZİN YAPACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 +1 kuralına göre hafta tatili yapabilecekler. Yani, turizm sektöründeki işçi 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatili yapabilecek. Hafta tatilinde çalışan işçi, fazla çalışma yapmış sayılmayacak.

Resmi Gazete de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar... Haftalık tatillerde yeni dönem başlıyor 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu düzenleme ise bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İzin günlerinde büyük kayıp yaşayan işçilerin mağduriyeti için herhangi bir ek ödeme de yapılmayacak.

Resmi Gazete de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar... Haftalık tatillerde yeni dönem başlıyor 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına inşaat sektörü dışında başka sektörlerden de bu yönde talepler geldiği belirtiliyor. Kısa süre içinde diğer sektörlerin hafta tatilinin ertelenmesi taleplerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

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resmi gazete Turizm tatil izin tbmm
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