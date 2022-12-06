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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

06.12.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İstihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personelinden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin 224'ü tabip, 146'sı ebe olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

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1 OCAK'TAN İTİBAREN İSTİHDAM EDİLECEK

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak. (AA)

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