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Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 bin liralık limit 185 bin lira oldu, yurt dışına gidecekler dikkat!

28.03.2025 09:58
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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışına çıkışlarda yolcu yanında taşınan ve gümrük idarelerine bildirilmesi gereken nakit miktarında düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede beyan sınırı 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 bin liralık limit 185 bin lira oldu, yurt dışına gidecekler dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan tebliğle Resmi Gazete'nin 15 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na uyum sağlanmış oldu. Böylece, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami tutar olan 25 bin liralık limit, 185 bin liraya yükseltildi.
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Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla yapılan değişikliğe tebliğde de yer verildi.

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SPK, BDDK, TCMB TARAFINDAN TEDBİR

Tebliğe yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin eklemeler yapıldı.

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Bu doğrultuda yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da tebliğde yer aldı.
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DEPO HESABI AÇILMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete yurt dışı
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