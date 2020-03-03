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Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 kilograma kadar işlenmemiş altın serbest

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 08:30 | Son Güncelleme

Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 kilograma kadar işlenmemiş altın serbest

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yapılan düzenlemeye göre en fazla beş kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde mümkün kılındı.

Ayrıca yeni yapılan düzenlemeye göre dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere kıymetli madenlerin ithalatının yalnızca Merkez Bankası ile Kıymetli Maden Borsası üyesi şirketler tarafından yapılabileceğine hükmedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Altın, yolcu, resmi gazete,

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