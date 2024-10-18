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Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin liranın üstündeki ödeme işlemlerini banka aracılığı ile yapmalısınız... Her iki tarafa da ceza var!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.10.2024 08:04
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Tebliğe göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin liranın üstündeki ödeme işlemlerini banka aracılığı ile yapmalısınız... Her iki tarafa da ceza var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.

Tebliğe göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak. 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilerek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek gerçekleştirilmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.

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Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.

HER İKİ TARAFA DA CEZA UYGULANACAK

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete banka
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